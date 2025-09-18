18/09/2025 11:36

【外圍經濟】加拿大央行減息0.25厘，政策聲明刪除進一步寬鬆指引

《經濟通通訊社18日專訊》加拿大央行宣布下調基準利率0.25厘，為今年3月以來首次減息，此舉符合市場普遍預期。然而，央行在政策聲明中刪除了可能需要進一步減息的措辭，對未來的貨幣寬鬆路徑轉趨審慎，令市場對其後續政策走向看法分歧。



央行行長麥克勒姆在議息後的聲明中表示，由於經濟數據轉弱且通脹上行風險減弱，貨幣政策委員會認為下調政策利率是適當之舉，有助於在前景不明朗的情況下更好地平衡風險。他補充說，委員會在本次減息決定上達成了明確共識。



決策官員指出，加拿大經濟正承受愈來愈大的壓力，勞動市場亦進一步顯現疲態，這是促使央行採取行動的主因。此外，政府早前決定取消對部分美國商品的報復性關稅，此舉亦消除了其中一個潛在的通脹來源，為減息提供了空間。(kk)