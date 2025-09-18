26,860.61
-47.78
(-0.18%)
26,893
-19
(-0.07%)
高水32
9,586.04
-10.73
(-0.11%)
6,400.17
+65.93
(+1.04%)
2,047.14億
3,893.95
+17.61
(+0.454%)
4,565.64
+14.62
(+0.321%)
13,319.70
+104.24
(+0.789%)
2,609.46
+20.30
(+0.78%)
117,430.3900
+982.7900
(0.844%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1703
歐元最佳客戶買入價
9.2007
英鎊最佳客戶買入價
10.6091
日圓最佳客戶買入價
5.2960
恒生指數
26,860.61
-47.78
(-0.18%)
期指
高水32
26,893
-19
(-0.07%)
國企指數
9,586.04
-10.73
(-0.11%)
科技指數
6,400.17
+65.93
(+1.04%)
大市成交
2,047.14億
股票
1,826.68億
(89.231%)
窩輪
91.76億
(4.483%)
牛熊證
128.70億
(6.287%)
18/09/2025 12:46
可賣空股票總成交
3,217.69億
主板賣空
403.46億
(12.539%)
17/09/2025 16:59
上証指數
成交：7,456.25億
3,893.95
+17.61
(+0.454%)
滬深300
4,565.64
+14.62
(+0.321%)
深証成指
13,319.70
+104.24
(+0.789%)
MSCI中國A50
2,609.46
+20.30
(+0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
117,430.3900
+982.7900
(0.844%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1703
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2007
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6091
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2960
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.36%
3個月
3.40%
18/09/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
117,430.39
+982.79
+0.844%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,603.0800
+12.5400
+0.273%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
638.6000
+21.8000
+3.534%
18/09/2025 12:45
