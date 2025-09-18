18/09/2025 17:58

【美國議息】摩根資管策略師許長泰：對亞洲看法正面，美國仍處於減息周期

《經濟通通訊社18日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，不排除美國10月及12月再度減息四分一厘，預計明年再多減兩至三次息。他表示，市場對於減息預期實現後，目前未有太多正面動力，導致投資者獲利。



他較為看好中港股市，認為短期整固壓力較大，但反而給投資者入場機會；而亞洲整體市場並不差，投資者在第四季開始有機會在股債配置方面再平衡，包括暫時獲利離場，都屬於正常操作。



關於港樓方面，他估計今年HIBOR仍有下降空間，令貸款成本降低，相信對本港房地產市場有一定幫助，亦有機會吸引更多專才來港買樓，他預計2026年樓市會比今年好。



有關於美元資產方面，他表示減息周期配合軟著力，其實不用太擔心影響股市表現，美國減息提供資金流動性是正面的幫助；而美股方面他就看好與科技相關行業，包括AI概念、通訊板塊等。另外，他亦預計未來12到18個月，美元會貶值5至7%。（ul）