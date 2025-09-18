18/09/2025 09:27

【美國議息】余偉文：美國減息步伐不確定，港拆息短期受資金供應影響

《經濟通通訊社18日專訊》美國減息四分一厘，聯邦基金利率目標區間下調到4厘至4.25厘，惟聯儲局主席鮑威爾講話，令減息路徑增加不確定性。



金管局總裁余偉文表示，今次美國減息符合市場預期，他表示點陣圖反映聯儲局今年內可能再減息50個基點，但仍有頗大不確定性，近期美國經濟數據，特別是就業市場比預期疲弱，通脹較高，經濟活動可能受關稅措施等影響，令未來減息步伐有一定不確定。



對於港元走勢及拆息方面，他表示香港金融市場及貨幣穩定運作，近數個月港元匯率及利率互動，反映聯匯制度正常運作；但較短期限拆息同時受本地市場資金供求影響，例如季節性因素，月結、季結等，以及資本市場活動尤其股市等因素。



至於存貸利率方面，余偉文說，銀行考慮資金需求及成本結構，去決定是否要調整或調整幅度。他強調美國減息幅度及步伐不確定，對香港利率環境亦有影響，市民借貸時要充分考慮利率風險。（ul）