18/09/2025 10:07

【美國議息】余偉文：減息對經濟及樓市有正面作用，料今年經濟向好

《經濟通通訊社18日專訊》美國減息四份一厘，金管局總裁余偉文表示，減息將可以稍為減輕個人及企業的債務負擔，對經濟及樓市有一定正面影響，但兩者亦受很多其他因素影響。



他表示，本港今年經濟慢慢向好，相信其他因素會繼續支持經濟發展，樓市則受供求、整體經濟環境等影響。



對於近期施政報告，余偉文指報告提到吸引不同銀行在香港設立亞洲總部，很多內地及國際銀行已經以香港作為亞洲總部，但仍有空間繼續推進香港作為亞洲中心平台的角色；而越來越多本港或內地企業走出去，到亞洲其他地區發展，包括東盟。



他又認為，香港的金融中心地位，加上推進銀行業務數碼化，企業供應鏈資訊分享，不同措施帶來很多機遇及方便，讓港銀利用平台支援不同企業出海發展，在香港已做到貿易融資或資本融資。（ul）