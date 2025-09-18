18/09/2025 15:26

【施政報告】陳茂波指香港部分物資來自內地，用人民幣支付屬正常

《經濟通通訊社18日專訊》施政報告提出，政府將發行更多人民幣債券；並研究在合適場景下，以人民幣支付政府開支。



財政司司長陳茂波表示，香港部分物資來自內地，如果能以人民幣支付亦屬正常。他又指過去幾年政府亦發行過以人民幣計價的債券，而香港是全球最大離岸人民幣中心，人民幣資金池超過1萬億元，對離岸人民幣資金池而言，既需要投資機會，亦需要有工具管理匯率及利率風險，認為這正是香港可以發揮作用之處。



他又指，很多國家及司法轄區進行對外貿易時，嘗試使用本土貨幣進行而並非依賴美元，包括中東向內地出售石油時，亦接受人民幣支付，人民幣在國際舞台上的重要性正在上升。(ul)