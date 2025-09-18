直播中 : 開市Good Morning - 美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？
直播中 : 開市Good Morning - 美聯儲減息0.25厘符預期 鮑威爾言論點解讀？港股劍指兩萬七關？科網股最新點部署？
26,861.02
-47.37
(-0.18%)
26,881
-31
(-0.12%)
高水20
9,578.90
-17.87
(-0.19%)
6,358.55
+24.31
(+0.38%)
484.95億
3,878.53
+2.19
(+0.056%)
4,539.69
-11.33
(-0.249%)
13,162.89
-52.57
(-0.398%)
2,594.14
+4.98
(+0.19%)
116,665.0900
+217.4900
(0.187%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1780
歐元最佳客戶買入價
9.2110
英鎊最佳客戶買入價
10.6087
日圓最佳客戶買入價
5.3020
恒生指數
26,861.02
-47.37
(-0.18%)
期指
高水20
26,881
-31
(-0.12%)
國企指數
9,578.90
-17.87
(-0.19%)
科技指數
6,358.55
+24.31
(+0.38%)
大市成交
484.95億
股票
465.90億
(96.072%)
窩輪
3.45億
(0.710%)
牛熊證
15.60億
(3.217%)
即時更新：18/09/2025 09:43
可賣空股票總成交
3,217.69億
主板賣空
403.46億
(12.539%)
更新：17/09/2025 16:59
上証指數
成交：2,086.33億
3,878.53
+2.19
(+0.056%)
滬深300
4,539.69
-11.33
(-0.249%)
深証成指
13,162.89
-52.57
(-0.398%)
MSCI中國A50
2,594.14
+4.98
(+0.19%)
比特幣
116,665.0900
+217.4900
(0.187%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1780
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.2110
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6087
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3020
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
即市人氣股
最新重要數據
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
16/09/2025 20:30
巴西-失業率
公佈值
5.60%
公佈日期
16/09/2025 20:00
香港-失業率
公佈值
3.70%
公佈日期
16/09/2025 16:30
