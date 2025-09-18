18/09/2025 08:42

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月17日，美聯儲降息0.25厘至4.00%-4.25%，香港跟進下調基準利率至4.5%；中國監管要求企業停購英偉達晶片，TikTok新實體由美資持股80%；英國獲美企1500億英鎊投資，道指升260點。



事實要點：

▷ 英國獲美企1500億英鎊投資（含50年首架英製美軍機交易）

▷ 道指升260.42點收46018.32（標普跌0.10%、納指跌0.33%）

▷ 中國金龍指數漲245點（納斯達克中國指數升2.85%）

▷ 美聯儲降息0.25厘至4.00%-4.25%（2024年12月以來首次）

▷ 中國監管要求字節跳動、阿里停購英偉達AI晶片（股價跌逾2%）

2025年9月18日【要聞盤點】1、美股周三(17日)市況反覆，三大指數收盤表現分歧。美國聯儲局一如市場預期宣布減息0.25厘，但主席鮑威爾的言論未能消除市場對未來貨幣政策的疑慮，令科技股受壓，而傳統經濟股則受到提振。道指收市升260.42點，或0.57%，報46018.32點；標普500指數跌6.41點，跌幅為0.10%，報6600.35點；納指跌72.63點，或0.33%，報22261.33點。中國金龍指數漲245點。日經期貨截至上午8時09分上升60點。2、美聯儲如預期宣布減息0.25厘，聯邦基金利率目標區間下調至4.00%至4.25%，為2024年12月以來首次減息。會後發布的最新利率預測「點陣圖」顯示，決策官員的中位數預測暗示，在今年剩餘的兩次會議上可能再減息兩次。3、美聯儲主席鮑威爾表示，此次減息屬風險管理行動。他強調，貨幣政策並非處於預設路徑之上，未來的決策將依賴於陸續出爐的經濟數據、前景變化及風險平衡。4、加拿大央行減息25個基點至2.5厘，為3年低位，符合預期，行長麥克勒姆稱美國關稅影響帶來高度不確定性。5、英國政府正宣傳美國企業1500億英鎊投資，包括50年來首架英國製美軍飛機相關交易。6、中美敲定TikTok交易細節，新美國實體由美國投資者持股約80%，中國股東持股略低於20%，董事會包含美國政府委派成員。新公司的投資者包括甲骨文，美國私募基金Silver Lake和美國創投公司Andreessen Horowitz。7、美國8月建築許可折年率131.2萬戶、新宅開工折年率130.7萬戶，均低於預期。8、據金融時報報道，中國監管機構要求字節跳動及阿里巴巴等大型科技公司停止採購英偉達人工智能晶片，英偉達股價跌逾2%。9、香港金管局將基準利率下調25個基點至4.50%。【焦點股】息口敏感股：新世界發展(00017)、滙豐控股(00005)、融創中國(01918)- 美國聯儲局減息0.25厘，利率區間下調至4.00%至4.25%中概股：百度(09888)、阿里巴巴(09988)、蔚來(09866)- 納斯達克中國金龍指數收漲2.85%，百度升11.34%光伏股：信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)、協鑫科技(03800)- 國家標準化管理委員會草案要求多晶硅企業達新能耗標準，否則關停新能源汽車股：比亞迪(01211)、理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)- 工信部公開智能網聯汽車駕駛輔助安全標準草案，向社會徵求意見比亞迪(01211)- 夥南非公用事業公司Eskom發展電動車業務市場東風集團(00489)- 45億人民幣資產注入合資公司，產銷智能越野車輛極兔速遞(01519)- 建議用不超過10億元，回購不超過8.9億股B類股份山東黃金(01787)- 控股股東黃金集團累購340萬股，持股連同一致行動人破44%紫金礦業(02899)- 建議分拆，每持344股H股可優先認購1股紫金黃金國際股份東方電氣(01072)- 折讓近8%配股淨籌10.8億元，供作能源設備研發及銷售用途丘鈦科技(01478)- 出售印度丘鈦51.08%股權涉約4.5億人幣加續借貸支持營運微盟集團(02013)- 折讓9%配股淨籌15.6億元，無極資本持16%入主成單一大股東泡泡瑪特(09992)- 迷你Labubu隱藏款二手價跌56%四環醫藥(00460)- 建議分拆，每持2728股可優先認購1股軒竹生物股份百奧賽圖(02315)- 擬發行不超過9985萬A股，籌集約12億人民幣【油金報價】紐約期油上漲0.02%，報美元64.06/桶布倫特期油上漲0.10%，報美元67.97桶黃金現貨上漲0.13%，報美元3664.81/盎司黃金期貨下跌0.52%，報美元3698.47/盎司