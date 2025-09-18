18/09/2025 13:35

美國聯儲局於2025年9月18日宣布減息0.25厘至4%-4.25%，中銀香港指寬鬆周期將刺激本港經濟活動、降低企業融資成本，港股受惠流動性改善。聯儲局刪除勞動力市場穩健表述，點陣圖下調今明兩年利率預測，但內部對減息幅度存分歧。



事實要點：

▷ 聯儲局減息0.25厘至4%-4.25%（2025年9月18日）

▷ 點陣圖下調今明兩年利率預測中位數各0.25厘

▷ 議息聲明刪除「勞動力市場穩健」表述（今年首次）

▷ 新任理事米蘭主張減息半厘（反對票分歧）

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘，中銀香港(02388)經濟研究員曾之騰表示，美元重新進入寬鬆周期，有助刺激本港經濟活動，可望利好本港資產表現。曾之騰表示，預期香港利率將隨美元利率下降而回落，有助降低企業融資成本，提升企業增加資本開支意願；聯儲局減息亦有望在一定程度上對沖全球經濟下行風險，提振製造業活動，香港貿易活動將從中受益。港股亦有望受惠流動性環境改善，推動其估值中樞上升。*聯儲局給予就業問題更高考慮權重，成為推動減息因素*曾之騰稱，近期數據顯示，關稅對美國經濟造成的「滯脹」效應正逐漸浮現，就業下行趨勢較通脹上升更明顯。議息聲明有關勞動力市場措詞上亦出現顯著轉變，今年以來首次刪除勞動力市場狀況依然穩健表述，轉而強調失業風險上升及風險平衡的變化，均反映聯儲局正給予就業問題更高考慮權重，這成為推動是次減息關鍵因素。*經濟前景仍不明朗，政策變數猶存*市場關注是點陣圖調整及局內對減息幅度是否存在分歧。曾之騰稱，點陣圖顯著下移，對今明兩年年終利率預測中位數均下調0.25厘，顯示當局整體政策立場趨向鴿派。繼7月議息有兩張反對票後，今次火速上任理事的米蘭主張減息半厘，反映部分成員對減息幅度仍存在分歧。儘管降息周期已重新啟動，但考慮到經濟前景仍不明朗，加上美國政府頻頻表達對貨幣政策走勢偏好，這些因素都可能削弱未來貨幣政策可預測性。(bi)