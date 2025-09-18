18/09/2025 17:57

【美國議息】銀公禤惠儀：美國減息符預期，香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限

《經濟通通訊社18日專訊》銀行公會主席禤惠儀表示，美國聯儲局減息符合預期，未來若美國經濟和就業數據持續疲弱，聯儲局可能進一步減息，香港拆息也可能隨之下行。利率下調有利於香港整體經濟表現，促進借貸和資產市場的正面影響，帶動投資氣氛並改善實體經濟。儘管外圍環境仍存在不明朗因素，但減息的利好因素結合施政報告的經濟發展措施，預期將為香港經濟帶來正面影響。



她表示，最優惠利率的調整由個別銀行根據自身營運情況、資產負債表和業務組合等因素決定，並指今年是美國首次減息，香港銀行也隨之調整利率，料本港銀行累計多次減息將逐步改善經濟環境。



*不評論恒生出售房地產抵押貸款組合傳聞*



市傳恒生(00011)擬售價值逾10億美元房地產抵押貸款組合，她回應指，不就有關消息作出評論，但指本港銀行的香港商業房地產貸款風險可控，未見過度集中風險，今年經濟持續改善，買樓需求也有增長，然而，關稅等不明朗因素仍存在，預期全年貸款增長維持低單位數。



*香港銀行體系總結餘進一步下行空間有限*



她表示，香港銀行體系總結餘繼早前下降後，目前處於偏緊水平，認為進一步下行空間有限。若美國繼續減息，港美息差將逐步收窄，這是聯繫匯率制度下的正常情況，而近期拆息略有回升，可能是季節性因素影響，如季結對資金的需求等，料短期拆息水平將維持現時水平。(bn)