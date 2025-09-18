18/09/2025 19:17

《再戰明天》日本公布議息結果，德國公布PPI

《經濟通通訊社18日專訊》日本公布議息結果，及德國公布PPI，料為周五（19日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，日本央行宣布政策決議，央行總裁植田和男舉行記者會。摩洛哥外交大臣布里達訪問中國（至20日）。歐盟非正式經濟與金融會議舉行（至20日）。周五本港時間5:00pm，歐元集團會議舉行，歐洲央行總裁拉加德出席記者會。



*日本公布CPI*



數據方面，周五日本公布官方指標利率，料維持於0.5%。7:30am（本港時間．下同），日本公布8月消費者物價指數，年率升幅料由3.1%收窄至2.8%。2:00pm，德國公布8月生產者物價指數，月率跌幅料維持於0.1%，年率跌幅料由1.5%擴大至1.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:國浩集團(00053)、太平地氈(00146)、帝王國際投資(00928)、久融控股(02358)等。(wa)