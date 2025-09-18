18/09/2025 09:54

【施政迴響】港金所:國際黃金結算系統可保障買賣雙方及提高國際認受性

《經濟通通訊社18日專訊》香港黃金交易所(港金所)主席張德熙表示，有關政府主導設立國際黃金結算系統，張德熙認為，系統可保障買賣雙方，同時提高國際認受性，業界亦均認同政府有了清算平台，加上我們港金所的交易，配合倉儲設施，有利結合整個黃金生態圈。



張德熙指出，對香港未來貴金屬市場充滿信心。對於施政報告提到在香港拓展黃金倉儲，以三年超過2000噸為目標適合。至於香港將會成立黃金行業協會，張德熙指，港金所亦會參與其中，全力協助推動。



*料金價年內見每盎司4000美元*



金價近期攀升高位，張德熙認為，任何因素令黃金價格攀升都是藉口，黃金投資產品在過去十年好似被遺忘。在債券市場、股票市場興旺時候都超過十年，投資產品都是走一個循環。現在正好地緣政治；預期減息周期開始，張德熙認為國際金價可以用「高處未算高」來形容，個人看法是牛市，看好黃金，金價可能在今年內挑戰(每盎司)4000美元。(rh)