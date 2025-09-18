26,555.26
-353.13
(-1.31%)
26,565
-347
(-1.29%)
高水10
9,459.22
-137.55
(-1.43%)
6,271.66
-62.58
(-0.99%)
3,906.91億
3,831.66
-44.68
(-1.153%)
4,498.11
-52.91
(-1.163%)
13,075.66
-139.80
(-1.058%)
2,564.88
-24.28
(-0.94%)
117,168.8000
+721.2000
(0.619%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1599
歐元最佳客戶買入價
9.1902
英鎊最佳客戶買入價
10.6033
日圓最佳客戶買入價
5.2878
恒生指數
26,555.26
-353.13
(-1.31%)
期指
高水10
26,565
-347
(-1.29%)
國企指數
9,459.22
-137.55
(-1.43%)
科技指數
6,271.66
-62.58
(-0.99%)
大市成交
3,906.91億
股票
3,611.62億
(92.442%)
窩輪
121.33億
(3.106%)
牛熊證
173.96億
(4.453%)
可賣空股票總成交
1,754.02億
主板賣空
210.27億
(11.988%)
上証指數
成交：13,659.62億
3,831.66
-44.68
(-1.153%)
滬深300
4,498.11
-52.91
(-1.163%)
深証成指
13,075.66
-139.80
(-1.058%)
MSCI中國A50
2,564.88
-24.28
(-0.94%)
比特幣
117,168.8000
+721.2000
(0.619%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1599
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1902
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.6033
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2878
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
117,168.80
+721.20
+0.619%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,580.3800
-10.1600
-0.221%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
635.4000
+18.6000
+3.016%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.06%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.04%
最新
人氣
