18/09/2025 14:00

【美國議息】富蘭克林鄧普頓指未來續減息屬合理預期，惟明年政策分歧市況更波動

《經濟通通訊社18日專訊》富蘭克林鄧普頓旗下布蘭迪環球投資管理（Brandywine Global）投資組合經理Jack McIntyre指出，聯儲局降息可視為一種風險管理操作，並預期在2025年繼續減息，展現局方加倍重視勞動市場疲弱。



Jack McIntyre亦指出，鑒於貨幣政策具滯後效應，而勞動市場數據本身亦屬落後指標，未來繼續降息屬合理預期。於2026年，政策走向出現明顯分歧，因此預料明年金融市場或將更為波動。



富蘭克林鄧普頓研究院（Franklin Templeton Institute）全球投資策略師Larry Hatheway指出，固定收益、股票及貨幣等市場的初步反應相對平靜，反映出此次決定與聲明大致符合市場預期，而未來大部分FOMC委員將採取「逐會決策」的策略，強調以即將公布的數據為依歸，而非提前釋出政策指引，符合當前經濟環境的邏輯。



Larry Hatheway續指出，雖然剛公布的消息基本符合普遍預期，市場走勢亦已反映出對進一步寬鬆的預期，但對投資者而言，真正的挑戰在於聯儲局尚未支持大幅降息。(rh)