18/09/2025 10:44

美聯儲2025年9月降息0.25厘至4.0%-4.25%，符合預期，聲明轉向關注勞動市場風險，預測年內再降息兩次後暫停，鮑威爾強調決策不預設路徑並提及零售數據強勁。



事實要點：

▷ 聯邦基金利率降至4.0%-4.25%（降0.25厘）

▷ 預測2025年再降息兩次後暫停

▷ 鮑威爾稱9月零售銷售數據「遠超預期」（周二公布）

▷ 富達預測2026年5月新主席或增降息次數

富達主張美國平衡通脹率近3%（原目標2%）

《經濟通通訊社18日專訊》富達國際環球宏觀及策略資產配置部主管Salman Ahmed表示，美國聯儲局一如預期減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間降至4.0%至4.25%之間。聯儲局的聲明重申，對勞動市場下行感到憂慮，也評論通脹只是「略微升溫」，顯示聯儲局已將焦點轉向勞動市場，而不再擔心通脹上行風險。聯儲局的經濟預測摘要也突顯了這個立場轉變，並證實市場價格所反映的今年再減息兩次預期。Salman Ahmed提及，聯儲局主席鮑威爾談及利率前景時的措辭遠比聲明所暗示的立場強硬。鮑威爾重申，委員會繼續採取逐次會議決策的模式，尚未預設利率路徑。他評論經濟狀況屬於「尚可」，也表示失業率與過往相比仍然處於低水平。他還提到周二公布的零售銷售數據強勁，稱消費者開支與收入的增長「遠超預期」。他重申之前在今年Jackson Hole全球央行年會上提出的較為溫和觀點，強調隨著通脹與失業風險變得更為平衡，立場需要變得更加中性。鮑威爾本人聲稱失業風險偏向上行。然而，此言論卻與鮑威爾談及經濟時的其他評論並不一致。Salman Ahmed指出，展望未來，該行預測聯儲局日後的反應將會變得更加不可預測。該行預期聯儲局今年會再減息兩次，之後便會暫停減息。然而，當該行預測2026年的利率走勢時，在考慮到聯儲局有可能自2026年5月起由新主席掌舵，便意味著減息次數有更大的可能性增加，即與維持2%通脹的目標不一致。自2022年以來，該行一直認為美國經濟的新平衡通脹率將更接近3%，而非過去十年的2%。目前變得政治化的聯儲局支持這個觀點。此外，美國財政部長貝森特等人最近的言論表明，政府希望在聯儲局進行更廣泛的改革。所有這些消息都表明聯儲局未來的反應可能與以往大不相同，因此未來需要關注的不單止是政策，也需要洞察推動政策背後的政治局勢。(bn)