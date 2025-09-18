26,536.19
-372.20
(-1.38%)
26,539
-373
(-1.39%)
高水3
9,450.50
-146.27
(-1.52%)
6,269.11
-65.13
(-1.03%)
2,982.99億
3,843.02
-33.32
(-0.860%)
4,511.13
-39.89
(-0.877%)
13,135.57
-79.89
(-0.605%)
2,575.26
-13.90
(-0.54%)
117,082.8200
+635.2200
(0.545%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1573
歐元最佳客戶買入價
9.1860
英鎊最佳客戶買入價
10.5940
日圓最佳客戶買入價
5.2830
恒生指數
26,536.19
-372.20
(-1.38%)
期指
高水3
26,539
-373
(-1.39%)
國企指數
9,450.50
-146.27
(-1.52%)
科技指數
6,269.11
-65.13
(-1.03%)
大市成交
2,982.99億
股票
2,721.62億
(91.238%)
窩輪
109.21億
(3.661%)
牛熊證
152.15億
(5.101%)
18/09/2025 14:19
可賣空股票總成交
1,754.02億
主板賣空
210.27億
(11.988%)
18/09/2025 12:40
上証指數
成交：11,448.68億
3,843.02
-33.32
(-0.860%)
滬深300
4,511.13
-39.89
(-0.877%)
深証成指
13,135.57
-79.89
(-0.605%)
MSCI中國A50
2,575.26
-13.90
(-0.54%)
比特幣
資料由Binance提供
117,082.8200
+635.2200
(0.545%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1573
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1860
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5940
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2830
從艮卦看冷戰思維及中國閲兵(有片)
世事政情 易經看世界

從艮卦看冷戰思維及中國閲兵(有片)
麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養...
醫學通識 健康解「迷」

麵包熱量排行榜 │ 菠蘿油不是最肥？27款麵包熱量清單+營養...
易經看世界

【易經看世界】從豫卦看黑雨對香港經濟的啟示：黑雨敲警號？應如何應對？

即市人氣股
00388 香港交易所00857 中國石油股份00788 中國鐵塔00823 領展房產基金09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和
輕鬆護老
美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15
大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
台灣-貨幣供應M2(年率)
即將公佈
18/09/2025 16:00
前值
3.42%
市場預測
--
台灣-貨幣供應M1B(年率)
即將公佈
18/09/2025 16:00
前值
2.86%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.36%
3個月
3.40%
更新：18/09/2025 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
117,082.82
+635.22
+0.545%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,560.7700
-29.7700
-0.649%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
635.2000
+18.4000
+2.983%
更新：18/09/2025 14:15
最新
