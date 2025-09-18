18/09/2025 12:35

【美國議息】安本:料在美聯儲主席鮑威爾任期結束前，明年不會出現推前減息寬鬆周期

《經濟通通訊社18日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，美聯儲的回應機制正在轉變，過去的利率決策主要圍繞通脹的影響作討論，儘管經濟預測摘要和利率點陣圖均偏向寬鬆，但美國聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上淡化了這些潛在減息，暗示對進一步寬鬆政策持謹慎態度。市場對2026年初減息的預期過高：2025年剩餘時間的每次議息會議仍可能進一步減息，但該行預計在鮑威爾任期結束前，2026年不會出現推前減息的寬鬆周期。



他提及，美聯儲獨立性目前依然完好：剛上任美聯儲理事的Stephan Miran支持減息50個基點是唯一與其他理事不同的意見，而委員會其他成員的平均減息幅度約為25個基點。由於另一理事Lisa Cook也出席了今天的會議，美聯儲獨立性目前依然完好，儘管明年仍將面臨政治壓力的風險，以及特朗普總統領導下出現更鴿派美聯儲主席繼任者的可能性。



他續指，美元短期內可能表現出韌性。在今天的聯邦公開市場委員會會議召開前，市場出現超賣，鮑威爾強調「沒有無風險路徑」，加上美聯儲的職能重點是確保勞動力市場穩定，這降低了2026年大幅推前減息的可能性。這限制了美元的下行空間，該行預計黃金的漲勢在此期間也將放緩。(bn)