18/09/2025 13:18

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

恒生銀行2025年9月18日指出，美國聯儲局9月降息0.25厘符合預期，主因勞工市場轉差，預計10月及12月各再降0.25厘，本港利率或跟隨但波動性增加。



事實要點：

▷ 聯儲局9月降息0.25厘（投票僅1人反對）

▷ 預測10月及12月各再降息0.25厘

▷ 本港利率或跟隨下調（銀行總結餘低增波動性）

▷ 聯儲局點陣圖顯示年內共降息三次

▷ 股債匯市對降息反應輕微（市場已消化預期）

《經濟通通訊社18日專訊》恒生銀行(00011)高級經濟師唐嘉逸表示，美國聯儲局一如市場預期調低目標利率0.25厘，主要是考慮到美國勞工市場在過去數月明顯轉差，需要減息以加強對勞工市場及整體經濟的支持。雖然利率點陣圖預測顯示，今年仍有兩次減息機會，但聯儲局主席鮑威爾取態相對保守，表示今次減息只是從風險管理角度出發，並強調未來決定仍然取決於經濟數據。*美國10月及12月料再減息0.25厘，本港利率有望跟隨向下*他指出，今次投票結果顯示只有新任理事米蘭投下反對票，並支持減息半厘。這反映雖然美國總統特朗普多番向聯儲局施壓，但主席鮑威爾仍保留委員會中的主要話語權，顯示未來單次會議上出現大幅度減息的機會仍然偏低。不過，考慮到美國勞工市場進一步惡化的風險，加上關稅對通脹只有短暫性及有限的影響，預計聯儲局在今年10月及12月份的會議上分別會再減息0.25厘。因應聯儲局重啟減息，本港利率有望跟隨向下，支持香港的經濟表現。惟因銀行總結餘水平較低，需要留意本港利率或會較受季節性因素影響，令其波動性增加。*未來美國通脹變化仍需觀察，短期利率或下跌較快*恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局宣布減息25點子，主席鮑威爾指此次減息屬於「風險管理」，他雖然承認就業市場降溫，但也繼續強調通脹壓力未消。官員們最新預測年底前或會再減息兩次。由於今年共減息三次已是符合市場預期，昨晚股債匯市的反應皆不大。由於環球股市的估值已反映許多關於減息重啟的樂觀情緒，未來一季的投資部署應該以持盈保泰及控制風險為主。不偏重單一市場的高增長股，以高質素和派息穩定的成熟市場及亞洲市場股票為核心投資。梁君馡提及，隨聯儲局重啟減息，未來美國的通脹變化仍需觀察，短期利率或下跌較快，而中年期的美元債券（3-7年）料將受惠於市場對穩定收益，平衡利率波動風險的需求，未來部署要降低現金及貨幣市場工具比重，並加強中年期債券部位的投資。(bn)