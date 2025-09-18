18/09/2025 12:05
《港元利率》聯儲減息四份一厘，本港一個月拆息創四個月高報3.36厘
《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局減息四份一厘，惟本港拆息依然高企，今早港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息報3.36089厘，升14.982基點，是5月6日後最高，創四個月高位；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.39827厘，升10.071基點。
隔夜息報3.06厘，升15.083基點；一周拆息升11.845基點，報3.10607厘，兩周則升17.143基點，報3.37714厘。長息方面，六個月拆息升6.214基點，報3.3903厘，一年期則升2.607基點，報3.35732厘。
港元匯價今日在7.7786-7.7745 之間上落，最新報7.7750。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.06
|+15.083
|一周
|3.10607
|+11.845
|兩周
|3.37714
|+17.143
|一個月
|3.36089
|+14.982
|兩個月
|3.39381
|+13.821
|三個月
|3.39827
|+10.071
|六個月
|3.3903
|+6.214
|一年
|3.35732
|+2.607
資料來源：香港銀行公會