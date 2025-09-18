18/09/2025 12:05

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.06 +15.083 一周 3.10607 +11.845 兩周 3.37714 +17.143 一個月 3.36089 +14.982 兩個月 3.39381 +13.821 三個月 3.39827 +10.071 六個月 3.3903 +6.214 一年 3.35732 +2.607

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局減息四份一厘，惟本港拆息依然高企，今早港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月拆息報3.36089厘，升14.982基點，是5月6日後最高，創四個月高位；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.39827厘，升10.071基點。隔夜息報3.06厘，升15.083基點；一周拆息升11.845基點，報3.10607厘，兩周則升17.143基點，報3.37714厘。長息方面，六個月拆息升6.214基點，報3.3903厘，一年期則升2.607基點，報3.35732厘。港元匯價今日在7.7786-7.7745 之間上落，最新報7.7750。資料來源：香港銀行公會