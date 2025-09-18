18/09/2025 10:04

【美國議息】長實郭子威：減息與施政報告雙重利好共振，本港今年豪宅樓價料升5%

《經濟通通訊社18日專訊》美國減息四分一厘，市場預期今年還將有兩次降息，累計降幅達0.5%。長實營業部首席經理郭子威表示，該調整將進一步降低置業者的按揭成本，減輕購房壓力，同時也會吸引更多追求資產保值、增值的投資者關注豪宅市場，為需求端注入動力。



另一方面，特區政府優化資本投資者入境計劃，將住宅物業投資門檻從5000萬元降至3000萬元。郭子威認為，該調整大幅降低了高淨值人群進入香港豪宅市場的門檻，將直接拉動高端豪宅需求，成為豪宅樓價上漲的重要推手。



此外，香港經濟基本面與人口結構變化也為豪宅市場提供支撐。當前香港經濟已實現連續增長，港股總市值、IPO集資規模表現亮眼，高淨值群體的財富規模穩步提升；與此同時，人才引進計劃成效顯著，截至目前已有逾21萬名獲批人才到港，其中眾多高收入人才對優質豪宅的居住需求同步增加，進一步確立豪宅市場的上漲基礎，香港今年豪宅樓價料升5%。(kl)