18/09/2025 15:35

【美國議息】景順趙耀庭：料聯儲局年底前再減息兩次，每次25個點子

《經濟通通訊社18日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，聯儲局一如市場預期宣布降息25個點子，將政策利率調整至4.0-4.25%，並暗示未來可能進一步放寬。然而，聯儲局主席鮑威爾的言論略顯鷹派，他未明確承諾會達到中性利率，而是形容目前的政策立場為「更接近中性」，並指出政策正朝向中性方向發展。該行仍預期聯儲局將於年底前再降息兩次，每次25個點子，並於明年初再降一次。



他指出，美國股指期貨在亞洲早段交易中上漲，反映市場對降息的正面反應；但美國國債下跌，顯示部分市場參與者對聯儲局未採取更鴿派的立場及更大幅的減息感到失望。歷史上，在聯儲局放寬政策周期開始後的12至18個月內，如果經濟未陷入衰退，美股通常都表現強勁。



他提及，該行認為本輪周期中，美股已消化大部分降息預期。在此新一輪聯儲局放寬政策周期中，投資者應維持多元化投資組合，並有選擇性地增加對新興市場股票及當地貨幣債券的配置。此外，在利率下行環境下，房地產有望表現跑贏大市。



他續指，如果聯儲局在今年剩餘時間內降息，可能會導致美元走弱，並為亞洲各地央行進一步降息提供空間。歷史上，當美元走弱、亞太地區貨幣政策放寬及油價回落，會創造有利環境支持新興市場表現跑贏已發展市場。目前新興市場股票的估值比已發展市場低三分之一，該行認為這具有良好投資價值。(bn)