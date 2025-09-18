18/09/2025 11:15

【美國議息】駿利亨德森：聯儲局在預測經濟增長加快下降息，釋出矛盾信息

《環富通基金頻道18日專訊》美國聯儲局結束議息會議，一如市場普遍預期，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至4.00%至4.25%。這是自2024年12月以來的首次減息，標誌著本輪緊縮周期的轉向。會後發布的最新利率預測「點陣圖」顯示，決策官員的中位數預測暗示，在今年剩餘的兩次會議上可能再減息兩次。



駿利亨德森投資環球短存續期及流動性主管及投資組合經理Dan Siluk針對聯儲局降息發出評論，重點如下:



聯儲局重啟寬鬆周期，宣布降息25個基點，理由是就業風險上升。聲明語調偏鴿派，承認就業增長放緩及勞動市場轉弱。然而，聯儲局同時指出通脹仍然偏高，其預測則顯示經濟增長加快、失業率下降。在這樣的環境下降息，令人頗感意外。



最新的點陣圖顯示今年可能還有兩次降息，但鮑威爾淡化其重要性，將前景描述為「更趨平衡」，而非明確偏向勞動市場風險。經濟預測摘要(SEP)中的修訂，包括更高的通脹、更強的GDP增長及更低的失業率，引發市場對聯儲政策路徑內部一致性的疑問。儘管市場可能歡迎聯儲局傾向寬鬆，但整體信息仍然細膩複雜，距離全面轉向仍有一段距離。(hl)