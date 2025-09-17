17/09/2025 18:44

普徠仕2025年9月17日指出，債市或視聯儲局降息時機過早，致長期國債收益率面臨近100基點上行壓力，股市因過度集中AI支出及估值偏高引擔憂



事實要點：

▷ 債市曾因聯儲局降息致國債收益率升近100基點（原文唯一數據）

▷ 新財政刺激、高國債發行量及關稅威脅通脹推升收益率

▷ 股市接近歷史高位，市場擔憂升勢過度集中於AI支出（美國）

▷ 普徠仕對股票維持中性配置，高配環球高收益債券及新興市場當地貨幣債

▷ 低配美國長期國債，主因龐大財政融資需求致利率上行壓力 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》普徠仕環球投資方案主管（亞太區）兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會為亞洲投資者發表最新的全球資產配置觀點。*長債收益率面臨上行壓力，儲局任何失誤或代價高昂*自鮑威爾在全球央行會議發表講話後，市場已幾乎完全反映本月（本周）25基點減息的預期。鮑威爾的言論轉趨平衡，並承認勞動市場可能出現疲軟。這個轉變與去年聯儲局在通脹接近目標時，轉而優先考慮勞動市場的情況相似。然而，債市認為這些行動過於倉促，當聯儲局下調短期利率之際，國債收益率反而上升了近100個基點。目前，隨著新一輪財政刺激措施在望、國債發行量高企，以及關稅持續對通脹構成威脅，債市可能再次認為減息時機尚早且具通脹風險，從而推高收益率。由於長期國債收益率已面臨上行壓力，聯儲局在穩定勞動市場而不刺激通脹之間取得平衡時，任何被市場視為失誤的舉動都可能代價高昂。*市場日益憂慮股市升勢過於集中，過分依賴AI支出*隨著股市接近歷史高位，估值再度昂貴，市場日益憂慮升勢過於集中，以及過分依賴人工智能支出（特別是美國）。市場已經反映了相當大的確定性，認為人工智能支出的步伐將會持續，而大力投資人工智能技術的企業將會獲得可觀回報。無可否認，人工智能技術將為眾多行業帶來革命性改變，長遠而言可提升營運效率。然而，目前投資者面對的風險在於，人工智能主題已成為市場和經濟增長的主要動力，而經濟其他領域仍然受到高利率、關稅不明朗因素及就業市場的壓力。由於市場過分聚焦於每一項與人工智能支出相關的數據，以及人工智能企業的盈利前景，令市場失望的風險愈來愈高。*對股票維持中性配置，高配環球高收益債券*普徠仕對股票維持中性配置，以平衡多種因素：穩健的基本面、持續的財政支持和整體正面的企業盈利前景，但同時需權衡估值偏高及貿易不明朗因素的影響。區域配置方面，提升對亞洲（日本除外）股票至偏高配置。同時，透過增加對拉丁美洲股票的配置（藉配置商品對沖通脹），將對新興市場（中國除外）的配置增至中性。另增加對持環球高收益債券的配置至高配水平，因為宏觀環境－－財政壓力、貨幣政策寬鬆及穩健增長－－有利於配置短存續期及信貸息差。提升對新興市場當地貨幣債券至高配，以反映對美元結構性走弱的觀點，並受惠於整體正面的新興市場利率/信貸前景。繼續低配美國長期國債，因為孳息率曲線長端仍易受美國政府龐大財政融資需求導致的利率上行壓力影響。普徠仕維持現金超配，原因是現金提供具吸引力的收益率，且存續期風險有限。在市場波動時，現金可提供流動性，有助把握市場機會。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。