17/09/2025 18:46

保德信2025年9月17日指出，若聯儲局大幅放鬆貨幣政策，美國經濟過熱概率升至25%，可能波及全球，歐洲和中國概率分別增至20%和10%。



事實要點：

▷ 美國經濟過熱概率25%（原15%衰退概率維持）

▷ 基線情景概率：美國40%、歐盟45%、中國60%

▷ 聯儲局或2026年底前降利率至寬鬆區間（原中性水平3%）

▷ 市場預期聯儲局本周降息25基點

▷ 點陣圖或下調2026-2027年利率預測 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道17日專訊》保德信(PGIM)固定收益副主席、首席全球經濟師兼全球宏觀經濟研究主管Daleep Singh就聯儲局政策的最新變化及其對經濟衰退風險、信貸市場和債券回報的影響等議題作出評論。*若全球主要央行採更寬鬆立場，有助降低經濟衰退風險*根據調整後的12個月宏觀經濟情景，預測的基線情景仍為「緩步推進」，概率分別為美國40%、歐盟45%以及中國60%，但各地的基準情景概率均有所下降，而對部分相關情景的分析則更具體化。在樂觀的「緩步推進」基準情景中，聯儲局可能會先將利率降至約3%的中性水平，鑑於主席鮑威爾的任期將於明年3月中結束，局方或在2026年底前進一步將利率降至寬鬆區間。若全球主要央行採取更寬鬆的政策立場，整體貨幣政策的走向將有助降低經濟衰退風險，同時支撐短期利率和風險資產表現。*聯儲局或採鴿派立場，長遠或推高風險溢價*儘管通脹依然高企，聯儲局仍有可能大幅放鬆貨幣政策，從而將美國經濟「過熱」情景的概率提高至25%，此情景甚至可能波及全球經濟，令歐洲和中國的「過熱」概率分別增至20%和10%。保德信情景分析的風險重點在於聯儲局可能採取的鴿派立場；從長遠來看，這可能推高風險溢價，並對風險資產構成不穩定因素。然而，經濟衰退風險消退與經濟過熱之間的時間跨度仍具不確定性，且可能較長。目前，對美國、歐洲和中國的「衰退」情景概率仍維持在15%的較低水平。在基本情景下，預期聯儲局降息將有助美國10年期國債實現正超額回報，而相關風險大致平衡。當前市場普遍預期聯儲局本周將下調聯邦基金利率25個基點，但仍需密切關注其他潛在動向，例如，經濟預測摘要中的「點陣圖」或將顯示2026年和2027年的利率預測出現明顯下調。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。