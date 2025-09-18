18/09/2025 16:56

2025年9月，聯儲局宣布降息25基點（2024年12月以來首次），思博瑞指漸進寬鬆政策支撐債市，未來12個月預計總降息100基點，股市走勢取決於通脹管控與經濟平衡。



事實要點：

▷ 聯儲局降息25基點（2024年12月後首次）

▷ 未來12個月預計總降息100基點（4次25基點）

▷ 8月非農就業四個月增2.7萬人（低於前兩期12.3萬/21.7萬）

▷ 核心PCE通脹率升至2.9%（預期未來3-6月緩和）

▷ 美國國債收益率曲線近月下移25基點（長期跌幅高於短期）

《環富通基金頻道18日專訊》在歷經八個月按兵不動後，聯儲局於昨晚會議宣布調降利率25個基點。思博瑞投資管理固定收益團隊首席投資策略師George Bory及定制獨立管理賬戶團隊資深投資組合經理、系統化核心股票團隊主管John Campbell，發表關於減息對美國債券與股票市場潛在反應的評論，重點如下：- 聯儲局在9月會議上宣布將關鍵利率聯邦基金利率下調25個基點，這是自2024年12月以來的首次降息。- 隨著聯儲局進入「循序漸進」的寬鬆政策，該行認為將為債券價格（尤其是短期債券）提供有力支撐。- 股市能否持續走強及市場參與度會否擴大，取決於聯儲局能否在適度寬鬆與通脹管控間取得平衡。*循序漸進的寬鬆政策有望提振債市*該行表示，聯儲局主席鮑威爾於8月傑克遜霍爾(Jackson Hole)全球央行年會上釋放鴿派訊號，暗示或將下調聯邦基金利率，引發債券市場全面上漲。其公開表示考慮降息的言論，加上勞動市場數據遜於預期，令寬鬆貨幣政策顯得更合理，推動債券價格走強。本次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議批准降息25個基點，令鮑威爾主席的鴿派立場得到落實。過去一個月收益率曲線趨平，顯示債券投資者對未來經濟成長的擔憂，已逐漸超越對通脹壓力持續高企的不安。儘管如此，市場對進一步降息可能過度期待--聯邦基金期貨目前反映未來12個月將降息4至5次，對比實際經濟數據，此預期或過於進取。該行預計未來12個月總降息幅度為100個基點。儘管通脹仍處高位，FOMC未來政策可能傾向進一步寬鬆，但具體時程與幅度尚不明朗。債券投資者或持續以勞動市場的健康狀況為指標：8月非農就業報告顯示就業增長明顯放緩，過去四個月僅增加2.7萬人，遠低於前兩個四月度的12.3萬與21.7萬人。同期核心PCE通脹率攀升至2.9%，雖可能因關稅問題短期續漲，但預期未來三至六個月將逐步緩和。過去一個月，美國國債收益率曲線整體下移約25個基點，其中長期收益率跌幅略高於短期。當中，2年期國債收益率徘徊於3.5%左右，反映市場預期利率將會慢慢下調，但下行幅度不會過急。由於長期收益率跌幅略超短期，令收益率曲線逐漸趨平。當前環境可視為整固階段：短期利率仍受聯儲局政策預期主導，而長期利率則充當經濟壓力與財政基本面長期憂慮的緩衝閥。2025年至今，債市表現亮眼--價格上漲帶動總回報顯著上揚。隨著聯儲局進入漸進式減息周期，該行認為債券價格將繼續獲得支持，尤其是短期債券。*「適度寬鬆」政策環境利好股市表現*聯儲局於8月轉向鴿派立場進一步支撐美股升勢，美股表現領先於海外市場，而小型股的升幅亦較大型股更為顯著，與市場預期一致。儘管市場對本次降息消息反應審慎樂觀，但後市走勢仍需視乎經濟數據表現。股市能否延續升勢，並吸引更廣泛資金參與（尤其是小型股），關鍵在於聯儲局能否在關稅不確定性持續的情況下，精準拿捏寬鬆力度--既需避免經濟衰退，亦要有效控制通脹。該行對中小型股維持正面看法，並非單純基於宏觀經濟因素，更因其相對大型股具吸引力的估值優勢--只要不陷入全面性經濟衰退，該行的觀點將維持不變。隨著固定收益利率下降（且未來可能進一步調降），另一項值得關注的發展，是高收益股票作為固定收益資產替代品的吸引力正逐步回升。在零息政策(ZIRP)時期，高股息股票曾備受青睞；如今，隨著債券孳息回落，該行預期投資者將重新關注這類兼具吸引力收益率與維持購買力優勢的派息型股票。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。