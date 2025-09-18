18/09/2025 18:20

瀚亞投資2025年9月18日指出，聯儲局降息25基點至4%-4.25%，預計10月及12月各再降25基點，2026年或降50-75基點，為亞洲央行創造降息空間，美元或貶值2%-3%促外資流入。



事實要點：

▷ 聯儲局2025年9月降息25基點至4%-4.25%

▷ 預計2026年再降息50-75基點（基線預測）

▷ 美元或貶值2%-3%（相對於主要貨幣）

▷ 鮑威爾稱維持失業率低於4.5%為優先目標

《環富通基金頻道18日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資(Eastspring Investments)今日發布市場更新，探討美國聯儲局局最新政策決策的影響。聯儲局如預期將聯邦基金利率下調25個基點至4%-4.25%，並繼續縮減資產負債表。然而，聯儲局意外上調本輪降息周期的未來指引額外25個基點。該行預計聯儲局將在10月及12月會議上各降息25個基點。2026年降息幅度將取決於美國勞動市場的疲軟程度，但該行基線預測為明年進一步降息50至75個基點。聯儲局主席鮑威爾最引人注目的評論是，聯儲局不希望美國勞動市場進一步疲軟。該行認為這顯示出聯儲局願意接受接近3%的通脹，以維持美國失業率低於4.5%--這在歷史上仍屬低水平。 聯儲局降息周期重啟的一大影響是，為亞洲中央銀行進一步降息創造空間。亞洲降息應逐步刺激本地需求增長，抵消未來幾個季度出口增長可能疲軟的影響。該行持續認為，儘管美國通脹前景上升，聯儲局重啟降息將削弱美元。該行預計美元將相對於主要貨幣再貶值2%-3%，這將推動大多數亞洲貨幣對美元走強，刺激外資流入該地區。*投資啟示*多資產：該行的多資產組合解決方案團隊自4月初預期美國增長動能放緩及勞動市場降溫，因此維持對美國債券期限的正面立場，以反映此觀點。隨著收益率預計下降及美元可能進一步走弱，全球投資者日益尋求超越美國資產的多元化投資，以及收入與韌性。在這種環境下，新興市場、亞洲及估值較具吸引力的市場位置優越，可捕捉這些投資流。固定收益：該行的亞洲固定收益團隊在波動環境中保持高度靈活性，密切尋找在市場調整時增加期限的機會。強勁的流動性條件顯示，任何市場修正料將短暫，並將帶來再平衡及新投資機會。印度、菲律賓及馬來西亞政府債券存在選擇性機會，而以新加坡元計價的債券因經濟韌性、低通脹及強大財政框架而繼續受支持。進一步的美元走弱可能惠及新興及亞洲貨幣，並推動資金流入非美元債券市場。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。