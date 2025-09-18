18/09/2025 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶72點子報7.1085，止兩連升，創逾兩周低
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1085，較上個交易日跌72點子，止兩連升，創9月3日以來逾兩周新低，較市場預測偏強28點，上個交易日報7.1013。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1085
|+72.00
|1歐元/人民幣
|8.4025
|-224.00
|100日圓/人民幣
|4.8396
|-114.00
|1港元/人民幣
|0.9142
|+14.10
|1英鎊/人民幣
|9.6899
|-25.00
|1澳元/人民幣
|4.7292
|-178.00
|1紐元/人民幣
|4.2172
|-349.00
|1新加坡/人民幣
|5.5611
|-49.00
|1瑞郎/人民幣
|9.0161
|-166.00
|1加元/人民幣
|5.1619
|-52.00
|1人民幣/林吉特
|0.5901
|-7.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7952
|+891.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4463
|+38.00
|1人民幣/韓元
|194.3800
|+15.00