18/09/2025 08:51

【ＡＩ】DeepSeek-R1推理模型研究論文登《自然》的封面

《經濟通通訊社18日專訊》由DeepSeek團隊共同完成、梁文鋒擔任通訊作者的DeepSeek-R1推理模型研究論文，登上了國際權威期刊《自然(Nature)》的封面。



論文首次公開了僅靠強化學習，就能激發大模型推理能力的重要研究成果。與今年1月發布的DeepSeek-R1的初版論文相比，本次論文披露了更多模型訓練的細節，並正面回應了模型發布之初的蒸餾質疑。



DeepSeek-R1也是全球首個經過同行評審的主流大語言模型。《自然》在社論中評價：目前幾乎所有主流的大模型都還沒有經過獨立同行評審，這一空白「終於被DeepSeek打破」。(wn)