18/09/2025 09:53
【聚焦數據】人行上海總部：8月人民幣貸款增47億元，同比少增839億
《經濟通通訊社18日專訊》人行上海總部發布2025年8月上海貨幣信貸運行情況，8月末，上海本外幣貸款餘額12.8萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.1%，增速比上月末低0.7個百分點。人民幣貸款餘額12.22萬億元，同比增長7.3%，增速比上月末低0.8個百分點；外幣貸款餘額815億美元，同比增長3.5%，增速比上月末高1.9個百分點。
8月份，人民幣貸款增加47億元，同比少增839億元。分部門看，住戶部門貸款增加175億元，其中，短期貸款增加69億元，中長期貸款增加106億元；企(事)業單位貸款減少149億元，其中，短期貸款增加57億元，中長期貸款增加30億元，票據融資減少181億元；非銀行業金融機構貸款減少36億元。外幣貸款增加14億美元，同比多增15億美元。(jq)
