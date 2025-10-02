18/09/2025 14:14

【ＡＩ】DeepSeek聲明：防範不法分子以「股權融資」等名義實施詐騙

《經濟通通訊社18日專訊》DeepSeek昨晚發布官方聲明稱，近期，有不法分子冒充「深度求索」(DeepSeek)官方或在職員工，偽造工牌、營業執照等材料，在多個平台以「算力租賃」、「股權融資」等名義向用戶收取費用實施詐騙。該行為嚴重侵害用戶權益，並損害公司聲譽。



DeepSeek表示，深度求索從未要求用戶向個人帳戶或非官方帳戶付款，任何要求私下轉帳的行為均屬詐騙；任何冒用公司名義開展「算力租賃」、「融資」等行為均屬違法，將依法追究其法律責任。請廣大用戶注意，請通過官網(deepseek.com)及官方認證帳號獲取官方信息及最新動態；官方網頁、App產品目前均為免費，如需API調用服務請前往官網開放平台進行充值，官方收款帳戶名稱為「杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司」。(jq)