18/09/2025 09:42

【ＡＩ】騰訊雲面向全球發布智能體開發平台3.0

《經濟通通訊社18日專訊》9月17日，在2025騰訊全球數字生態大會上，騰訊雲宣布智能體開發平台3.0(ADP3.0)面向全球上線，騰訊優圖實驗室關鍵智能體技術將持續開源。



騰訊雲副總裁、騰訊雲智能負責人、騰訊優圖實驗室負責人吳運聲表示，面向行業旺盛的智能體開發需求，騰訊雲智能體開發平台近3個月持續攻堅，完成近600個功能上線，ADP3.0新版本在RAG能力、Workflow、Multi-Agent、應用評測和插件生態等方面全面升級。同時，騰訊將持續開源優圖實驗室積累多年的AI能力、技術儲備以及配套組件，與全球的開發者、企業和研究機構一起共建共創，推動智能體生態持續繁榮。(ct)