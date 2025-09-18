18/09/2025 12:01

2025年9月，美國聯儲局FOMC決議下調聯邦基金利率25點，鮑威爾稱此為「風險管理」並將決策重點轉向就業最大化，新任主席將於次年5月履職。



事實要點：

▷ 聯邦基金利率下調25基點（市場普遍預期）

▷ 米蘭提議降息50基點遭否決（其他決策者支持25基點）

▷ 新任聯儲主席將於2025年5月履職（特朗普任命標準明確）

▷ 決策重點轉向就業最大化（原與物價穩定並列）

《陶冬天下》美國聯儲局FOMC決定下調聯邦基金利率25點，這是市場普遍預期的結果。這次會議的重點在於鮑威爾的一句話，「這是風險管理」的一部分。筆者的理解是，首先，他還掌控著大局，的確除了空降來的米蘭要求50點，其他所有決策者都跟隨他支持25點減息。其次，在聯儲穩定物價和就業最大化雙目標中，決策的著重點（或者說風險管理的重點），已經轉向了就業。第三，聯儲對最近非農就業的急降看得並不嚴重，目前只是一種風險，需要管理，而不需要救火。在此背景下，按部就班地「管理風險」就順理成章了。筆者的理解是，看數據行事的階段已過，接下來是按既定方針逐步將利率調向中性水平。除非出現重大意外，沒有必要出大招，沒有必要驚嚇市場。言外之意是，白宮的壓力可以頂得住。這次減息，實際上是為未來的減息路徑定了基調。筆者維持今年剩下那兩次FOMC會議，每次減息25點，明年每季度減息一碼25點的預測。要等新任聯儲主席五月份履職，美國的減息大門才可能全開。以特朗普的用人標準，新的聯儲主席一定是他的追隨者和白宮意志的堅定執行者。明年中期選舉筆者看來只會聚焦於一個話題，那就是就業。保就業是特朗普的政治任務。筆者認為，在新的聯儲主席帶領下，美國利率會迅速走向中性水平，甚至不排除見到2%，那也許就是新一輪寬鬆政策。不僅美國可能大幅降息，歐盟、日本、英國等也會降息。各國都在以財政刺激來維持經濟增長，財政赤字均在迅速惡化，最終還是需要央行買單。既需要減息來降低發債成本，甚至可能需要以某種方式重啟購買國債。歷史在不斷輪回，鮑威爾以他的倔強，試圖守住央行獨立的底線。且看下一任聯儲主席有沒有類似的情操。《陶冬》*本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。