18/09/2025 09:37

【聚焦人幣】美聯儲如期減息，人幣即期開市貶43點子，報7.1099

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1085，較上個交易日跌72點子，止兩連升，創9月3日以來逾兩周新低，較市場預測偏強28點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開43點子，報7.1099，上個交易日即期匯率收盤報7.1056。



美國聯儲局如期減息0.25厘，但主席鮑威爾其後發表的審慎言論，暗示未來不會急速放寬政策，導致美國國債孳息率在震盪交投中不跌反升，短期壓低人民幣中間價表現，不過整體調整幅度料有限，後續隨著市場情緒改善，包括美元有望震盪偏弱的走勢，監管料會擇機推動中間價升破7.10關口。



馬來亞銀行報告指出，預計人民幣在7.1050-7.1500交易區間將保持不變；但如果歐盟決定對中國和印度購買俄羅斯原油徵收關稅，不排除人民幣可能因此走弱。(jq)