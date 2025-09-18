18/09/2025 16:48

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌23點子，止兩連升，報7.1079

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1079，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，止兩連升，全日在7.1066至7.1129之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌28點子，報7.1048。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1085，較上個交易日跌72點子，止兩連升，創9月3日以來逾兩周新低，較市場預測偏強28點。



交易員稱，關鍵風險釋放，美元探底企穩，人民幣跟隨小跌，不過後續美元仍可能承壓，人民幣穩中偏升趨勢不變。



交易員表示，美聯儲議息決議和會後聲明並沒有明顯超出市場預期，而美國就業市場趨冷的可能性也會限制美元反彈，但後續美聯儲加速降息的門檻很高，美元/人民幣一年期掉期基本計入了市場預期，短期可能保持震盪，等待更多指引。



另一外資行交易員稱，外部不確定性持續緩解，美元不大會出現去年9月大幅降息後的連續反彈，人民幣預計會穩步小升。(jq)