18/09/2025 11:43

【ＡＩ】智元靈犀X2成為全球首個完成「韋伯斯特空翻」人形機器人

《經濟通通訊社18日專訊》智元機器人周二(16日)在微博發布一條短片，片中智元旗下靈犀X2人形機器人成功完成了高難度動作「韋伯斯特空翻」(Webster Flip)，成為全球首個完成這一動作的人形機器人。片中還打出字幕：「你可能不認識我，但你一定聽過『真男人必會韋伯斯特』。」



「韋伯斯特空翻」源自競技體操，要求運動員在空中連續轉體和翻騰，對核心力量、空間感知和身體協調性都有很高要求。靈犀X2憑借自研的運動控制算法和高精度傳感器系統，精準做出了整套動作，展現出超強的運動控制能力和動態平衡能力。



智元機器人此前透露，靈犀X2預計於2025年下半年規模化量產，2026年底目標出貨量達數千台，推動具身智能技術邁向實用化階段。(sl)