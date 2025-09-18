18/09/2025 09:44

【特朗普新政】特朗普對英國國是訪問拉開帷幕，有英國民眾抗議

《經濟通通訊社18日專訊》美國總統特朗普對英國國是訪問，周三（17日）在溫莎堡受到超過一千名英國軍人的列隊歡迎，並乘坐皇家馬車。與此同時，大批英國民眾對特朗普到訪表示不滿，參與抗議活動。



當天下午，美國總統與第一夫人梅拉尼婭乘海軍陸戰隊一號直升機抵達溫莎，受到英國國王查理斯三世、王后卡米拉、威廉王子與凱特王妃的皇家禮儀迎接。不過，本應與查理斯三世並肩而行的特朗普突然上前，跟隨帶領檢閱的儀仗隊成員，查理斯三世一直在後面，場面尷尬。



*特朗普搶先英王檢閱儀仗隊*



英國國王與特朗普所乘的鍍金愛爾蘭馬車通常用於議會開幕大典，也曾用於女王伊麗莎白二世的婚禮，凸顯英國方面的規格之高。



特朗普之後與查理斯一同穿過溫莎堡的庭院檢閱部隊，41響禮砲與風笛聲在庭院回盪。隨後，隨行人員一同觀看包括美英F-35戰機編隊飛行在內的軍事表演，最後出席一場白領結晚宴，特朗普與國王致辭。



查理斯三世在晚宴中致辭，形容英美兩國擁有前所未有的最緊密關係，猶如最親近的親人。特朗普則形容此行是他人生其中一個最光榮的時刻，美英擁有不可取代的聯繫。



*有英國民眾抗議特朗普到訪*



特朗普即將抵達倫敦之際，抗議活動開始。周二晚（16日），有人將特朗普與愛潑斯坦的合影投影至溫莎堡，警方隨後以涉嫌「惡意傳播信息」為由逮捕四名男子。周三，倫敦市中心舉行多 場抗議活動。(rc)