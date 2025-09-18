18/09/2025 10:24

【特朗普新政】英國政府：特朗普國事訪問帶來1500億英鎊投資

《經濟通通訊社18日專訊》英國政府表示，作為美國總統特朗普第二次國事訪問的一部分，美國公司共宣布價值1500億英鎊的投資。



英國政府稱，由於美國大公司的資金流入，英國將創造約7600個「高品質」就業機會。



英國首相施紀賢表示：「這些投資是英國經濟實力的證明，也是一個大膽的信號，表明我們的國家是開放的、雄心勃勃的，並準備好發揮領導作用。」



承諾在英國投資的公司包括資產管理公司百仕通，該公司將在先前宣布的100億英鎊，用於開發數據中心的基礎上，追加投資900億英鎊。



其他公司還包括投資公司Prologis和軟體公司Palantir，Prologis承諾投資39億英鎊，Palantir承諾投資15億英鎊。(rc)