18/09/2025 10:35

【特朗普新政】貝森特被曝曾將兩處不同房產並列主要居所，與聯儲局庫克相同

《經濟通通訊社18日專訊》抵押貸款文件顯示，美國財政部長貝森特曾同時將兩處不同房產作為其「主要居所」。這與特朗普試圖罷免聯儲局理事庫克時引述的情況如出一轍。



2007年，在貝森特簽署的自相矛盾的協議中，他同時將紐約州和馬薩諸塞州的房產作為主要居所。不過，抵押貸款專家指出，其行為並無不當跡象。該案例說明，住房貸款文件中的不一致之處未必構成欺詐證據。



代表貝森特簽署協議的律師Charles Rich表示，「美國銀行完全知曉馬薩諸塞州普羅溫斯敦房產並非主要居所，並豁免將其作為主要居所使用的任何要求。貝森特的貸款申請毫無不當之處，他僅參與了最低限度的流程，因其已將授權委托於我。」(rc)