18/09/2025 15:27

【ＡＩ】Meta發布首款內置螢幕新一代智能眼鏡，售價799美元

《經濟通通訊社18日專訊》Meta周三（17日）發布其首款內置螢幕的新一代智能眼鏡Meta Ray-Ban Display。



該款智能眼鏡售價為799美元，將於本月30日開售。右鏡片內置螢幕，可顯示短訊、視像通話、地圖導航路線、照片、音樂控制、相機的取景器，以及Meta人工智能服務提供的可視化結果。



Meta技術總監Andrew Bosworth在產品發布前的採訪中表示，新款眼鏡是該領域「首款硬核產品」，這款產品可以讓人愈來愈多地遠離手機。他補充稱，手機不會消失，但眼鏡提供了使用最受歡迎功能的更便捷方式。



產品亦引入全新交互系統，除了仍然可以像以往產品一樣，在鏡框上滑動控制外，主控界面改為通過佩戴在手腕上的新型腕帶，來捕捉手勢操作。



此外，除應用交互和AI問答外，新款眼鏡支援實時字幕功能（包括翻譯）。今年晚些時候，新型腕帶將新增「空中寫字」輸入，後續更新還將允許眼鏡聚焦當前對話對象並過濾背景噪音。(rc)