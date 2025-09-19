26,570.04
+25.19
(+0.09%)
26,572
+27
(+0.10%)
高水2
9,487.31
+30.79
(+0.33%)
6,307.10
+35.88
(+0.57%)
1,746.35億
3,830.65
-1.01
(-0.026%)
4,512.77
+14.66
(+0.326%)
13,117.47
+41.81
(+0.320%)
2,574.27
+9.39
(+0.37%)
116,936.2100
-137.3200
(-0.117%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1505
歐元最佳客戶買入價
9.1797
英鎊最佳客戶買入價
10.5494
日圓最佳客戶買入價
5.2678
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
18/09/2025 17:20
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.11%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.08%
更新：18/09/2025 16:15
