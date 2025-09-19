19/09/2025 07:59

紫金黃金國際(02259)於2025年9月18日至24日招股，全球發售3.49億股，每股71.59港元，最高集資249.84億港元，29家基石投資者認購124.68億港元，佔發售股份49.9%，預計9月29日掛牌。



事實要點：

▷ 全球發售最高集資249.84億港元（每股71.59港元）

▷ 29家基投認購124.68億港元（佔發售股份49.9%）

▷ 2024年黃金銷售收入28.1億美元（年增29.8%）

▷ 集資淨額50.1%用於礦山升級及建設

▷ 每手入場費7231.19港元（100股/手）

《經濟通通訊社19日專訊》由紫金礦業(02899)分拆的紫金黃金國際(02259)今日至下周三（24日）招股，計劃全球發售約3.49億股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價71.59元，最高集資額達約249.84億元，每手100股，入場費7231.19元。公司預期於9月29日（星期一）掛牌，摩根士丹利及中信証券任聯席保薦人。紫金黃金國際是次引入29家基石投資者包括，新加坡主權財富基金GIC、Millennium Management LLC、高瓴、貝萊德、Schroders施羅德、富達基金、Baillie Gifford、中國太保投資者、泰康人壽等，將認購合共總金額約為16億美元（約124.68億港元），相當於認購的發售股份總數約1.74億股，相當於根據全球發售發售股份的49.9%及緊隨全球發售完成後已發行股份的6.6%（假設超額配股權未獲行使）。假設超額配股權未獲行使，公司估計將從全球發售收取所得款項淨額約244.7億元，當中約33.4%將用於結算收購哈薩克斯坦Raygorodok金礦的代價；約50.1%將於未來五年內用於現有礦山的升級及建設項目，以全面提升產能；約6.5%將於未來五年內用於勘探活動，以充分實現公司的增長潛力；其餘約10%將用作一般公司用途。據紫金礦業4月30日發公告指，為推進黃金業務國際化，將境外黃金礦山資產，重組至香港全資子公司「紫金黃金國際」，並申請分拆在港上市，故紫金黃金國際是紫金礦業的所有黃金礦山（除中國之外）整合而成的全球黃金開採公司之一，主要從事黃金的勘查、開採、選礦、冶煉、精煉及銷售。財務資料顯示，紫金黃金國際2024年黃金銷售收入28.1億美元，按年升29.8%，全年收入29.9億美元，升32.2%，母公司擁有人應佔溢利4.8億美元，升108.9%。(eh)