19/09/2025 17:48

《本港經濟》金管局：第二季儲值支付總交易金額2858億元，按季跌0.9%

《經濟通通訊社19日專訊》金管局公布今年第二季在儲值支付工具持牌人所發行的儲值支付工具計劃的統計資料，其中第二季儲值支付工具總交易量約為21億宗，較上一季上升1.8%，而總交易金額為2858億港元，較上一季下降0.9%。總交易金額當中，434億港元為銷售點消費支付，288億港元為網上消費支付，200億港元為個人對個人轉帳，730億港元為提款，1206億港元為增值。今年第二季末的儲值金額及工具按金總額為204億港元，較上一季上升4.5%。



另外，今年第二季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為8275萬個，按季上升2.3%



與去年第二季末比較，今年第二季末使用中的儲值支付工具帳戶總數上升9.8%，而儲值金額及工具按金總額則上升13.8%。今年第二季度總交易量及總交易金額與去年同期相比分別增加6.1%及31.7%。(ul)