19/09/2025 17:43

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

香港2025年第二季GDP同比實質增長3.1%，進出口貿易及零售業升6.1%最高，建造業跌8.7%最劇，住宿餐飲業續跌1.8%。



事實要點：

▷ 建造業次季同比跌8.7%（首季跌4.9%）

▷ 進出口貿易及零售業次季升6.1%（首季升4.2%）

▷ 運輸倉儲業次季升5.6%（首季升2.6%）

▷ 住宿餐飲業次季跌1.8%（首季跌幅相近）

▷ 電力燃氣業次季升0.2%（首季跌1.3%） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》政府統計處公布今年次季環比物量計算按經濟活動劃分的本地生產總值初步數字，根據初步統計數字，整體本地生產總值在今年次季較上年同期實質上升3.1%，而首季的升幅為3.0%。按組成服務行業分析及與上年同期比較，所有服務活動合計的增加價值在今年次季實質上升3.4%，而首季的升幅為2.5%。進出口貿易、批發及零售業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升6.1%，而首季的升幅為4.2%。住宿及膳食服務業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質下跌1.8%，與首季的跌幅大致相同。運輸、倉庫、郵政及速遞服務業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升5.6%，而首季的升幅為2.6%。資訊及通訊業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升1.1%，與首季的升幅大致相同。金融及保險業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升5.3%，而首季的升幅為4.2%。地產、專業及商用服務業的增加價值，在今年次季與上年同期比較錄得0.2%的實質跌幅，而首季的跌幅為0.5%。公共行政、社會及個人服務業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升2.2%，而首季的升幅為1.7%。就服務行業以外的其他行業而言，本地製造業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升0.9%，而首季的升幅為0.7%。電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理業的增加價值，在今年次季與上年同期比較實質上升0.2%，而首季則下跌1.3%。建造業的增加價值，繼今年首季與上年同期比較實質下跌4.9%後，在今年次季下跌8.7%。(ul)