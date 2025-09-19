19/09/2025 17:27

《本港經濟》本港次季錄得1055億元國際收支盈餘

《經濟通通訊社19日專訊》政府統計處公布今年次季香港國際收支平衡及國際投資頭寸的初步統計數字，其中香港次季錄得1055億元的國際收支盈餘（相當於本地生產總值的13.4%），而儲備資產相應地增加同等數額；而今年首季則錄得854億元的赤字（相當於本地生產總值的10.7%）。



經常帳戶方面，今年次季錄得926億元盈餘（相當於本地生產總值的11.8%），這反映香港儲蓄多於投資，令其累積對外金融資產（例如股本證券或債務證券），在環球金融波動時提供緩衝。與去年同期的985億元經常賬戶盈餘比較，盈餘減少主要是由於貨物貿易赤字增加，而初次收入淨流入增加則抵銷了大部分經常賬戶盈餘的跌幅。



貨物貿易赤字方面，由去年次季為141億元，增加至今年次季的380億元。同期服務貿易盈餘由275億元輕微增加至300億元。今年次季的初次收入流入和流出分別為6246億元和5176億元，從而產生1070億元淨流入，而去年次季則錄得902億元淨流入。



今年次季非儲備金融資產錄得211億元的整體增幅（相當於本地生產總值的2.7%），而今年首季則錄得2458億元的整體增幅（相當於本地生產總值的30.7%）。統計處解釋，整體增幅源自證券投資淨增加，而其他投資、直接投資和金融衍生工具淨減少則抵銷了大部分的整體增幅。



而今年次季儲備資產增加1055億元，今首季則減少854億元。(ul)