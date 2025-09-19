19/09/2025 08:27

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

2025年9月19日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平將於華府時間19日9時通話，涉及TikTok出售案及關稅休戰。英偉達斥資50億美元入股英特爾，紫金黃金招股引入29家基石投資者。美股四大指數創歷史新高，羅素2000漲2.51%。



事實要點：

▷ 英偉達斥資50億美元入股英特爾，股價盤前飆升超30%

▷ 外國投資者7月持有美債總額9.16萬億美元創新高

▷ 中國減持美債257億美元至7310億，英國增持413億至8993億

▷ 美股四大指數齊創歷史新高，羅素2000漲2.51%

▷ 紫金黃金國際招股引入29家基石投資者，含GIC、貝萊德等 More ▼ Less ▲

2025年9月19日【要聞盤點】1、在聯儲局宣布減息後，市場信心大受提振，加上科技行業傳出重磅合作消息，美股周四（18日）氣勢如虹，道瓊斯指數、納斯達克指數、標準普爾500指數，以至羅素2000小型股指數四大指數，齊創下盤中與收市歷史新高。道指收市升124.1點，或0.27%，報46142.42點；標普500指數升31.61點，或0.48%，報6631.96點；納指升209.4點，或0.94%，報22470.73點。中國金龍指數跌158點。小型股指數羅素2000飆2.51%。日經期貨截至上午7時59分下跌35點。2、據彭博引述美國官員透露，美國總統特朗普與中國國家主席習近平定於華盛頓時間周五（19日）上午9時進行電話會談。外界普遍認為，這次對話將對備受關注的TikTok出售案、持續中的貿易關稅休戰，以至兩國緊張關係的未來走向釋放重要信號。特朗普總統已暗示，他可能會在與習近平主席的通話中，同意再次延長關稅休戰期。3、外國投資者7月增持美國國債至總額9.16萬億美元創新高，中國減持257億美元至7310億美元，英國增持413億美元至8993億美元創新高。4、特朗普訪英期間與首相施紀賢簽署《科技繁榮協議》，深化兩國在人工智能、量子運算等科技領域的合作，並帶來商業投資承諾。5、英倫銀行維持利率4厘不變，決定將量化緊縮步伐由每年1000億英鎊放緩至700億英鎊，央行行長貝利稱未來減息時間及規模仍不確定。6、美國勞工部數據顯示，上周新領失業救濟人數錄得四年來最大單周跌幅，扭轉前周急升勢頭，表現優於市場預期。7、英偉達宣布斥資50億美元入股英特爾，合作開發新一代晶片，刺激英特爾股價盤前交易時段一度飆升超過30%。8、標普表示，香港房地產市場將由成交量帶動穩定發展，預期發展商未來一年內或謹慎提高價格，以消化庫存。9、中國奇瑞汽車(09973) 踏入招股第二日，券商暫借出178.16億元孖展，以公開發售集資額9.14億元計，超購逾18.5倍。【焦點股】人形機器人板塊：優必選(09880)、越疆(02432)、美的(00300)- 科技部：正在推動人形機器人在汽車製造、物流搬運、電力巡檢等場景加速落地應用紫金礦業(02899)- 紫金礦業分拆的紫金黃金國際(02259)今日(19日)至下周三(24日)招股，計劃全球發售約3.49億股- 紫金黃金國際是次引入29家基石投資者包括，新加坡主權財富基金GIC、Millennium Management LLC、高瓴、貝萊德、Schroders施羅德、富達基金、Baillie Gifford、中國太保投資者、泰康人壽等- 紫金礦業拆紫金黃金國際上市H股股東獲5%預留股份每持344股可購1股- 招金礦業全資附屬斯派柯國際擬以3000萬美元基石投資紫金國際贛鋒鋰業(01772)- 在社媒表示，儲能電芯滿產，與多家頭部企業建立長期合作勁方醫藥(02595)- 超購2662倍，一手分配率0.08%，暗盤升1倍FORTIOR(01304)- 股東上海華芯擬下月起減持不超過3%股權中國有色礦業(01258)- 贊比亞潰壩事件涉索賠6240億元，已聘律師團隊應對西普尼(02583)- 中國最大足金貴金屬手錶品牌今日招股【油金報價】紐約期油下跌0.02%，報美元63.56/桶布倫特期油下跌0.06%，報美元67.46桶黃金現貨下跌0.13%，報美元3639.92/盎司黃金期貨下跌0.15%，報美元3672.85/盎司