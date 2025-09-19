--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
3,831.55
-0.11
(-0.003%)
4,498.07
-0.04
(-0.001%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
117,312.2600
+238.7300
(0.204%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1520
歐元最佳客戶買入價
9.1860
英鎊最佳客戶買入價
10.5675
日圓最佳客戶買入價
5.2650
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：19/09/2025 08:43
可賣空股票總成交
3,709.80億
主板賣空
504.36億
(13.595%)
更新：18/09/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,831.55
-0.11
(-0.003%)
滬深300
4,498.07
-0.04
(-0.001%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
117,312.2600
+238.7300
(0.204%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1520
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1860
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5675
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2650
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
十一月
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛 葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的傷痛
文化藝術 劇場
葵青劇院｜Mastercard呈獻：《偷偷記得》絮語音樂劇場　梁祖堯構思全新劇本　療愈觀眾難以言喻的...
推介度：
28/11/2025 - 06/12/2025
24
五月
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
展覽 文化藝術
九龍寨城公園衙門｜「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度：
24/05/2025 - 24/05/2028
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

美日南北夾擊，台海陷暴風眼

17/09/2025 14:15
大國博弈

第十批銀債認購策略

17/09/2025 09:06
貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.06%
1個月
3.36%
3個月
3.40%
更新：18/09/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處