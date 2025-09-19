19/09/2025 17:19

《本港經濟》金管局:第二季信用卡交易總額按年升逾12%

《經濟通通訊社19日專訊》金管局公布，於今年第二季末，在市面流通的信用卡總數為 2280萬張，按季上升4.2%，按年上升14.6%。信用卡交易量及金額（包括零售銷售及現金貸款）容易受季節因素及整體經濟環境影響，走勢較為波動。在今年第二季，信用卡總交易量為36011萬宗，按季增加8.3%，按年則增加11.8%。



今年第二季的信用卡交易總額為2684億元，按季減少2.1%，按年增加12.2%。交易總額當中，1681億元(62.7%)為香港消費，912億元(34%)為海外消費，90億元(3.4%)為現金貸款。



扣帳卡方面，第二季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量按季增加6.2%至5786萬宗，總額則按季減少9.9%至665億元。按年比較，第二季的扣帳卡總交易量增加11.8%，總額減少0.5%。(bi)