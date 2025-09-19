26,545.10
+0.25
(0.00%)
26,554
-11
(-0.04%)
高水9
9,472.35
+15.83
(+0.17%)
6,294.42
+23.20
(+0.37%)
3,768.12億
3,820.09
-11.57
(-0.302%)
4,501.92
+3.81
(+0.085%)
13,070.86
-4.80
(-0.037%)
2,565.90
+1.02
(+0.04%)
116,190.3700
-883.1600
(-0.754%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1340
歐元最佳客戶買入價
9.1480
英鎊最佳客戶買入價
10.5010
日圓最佳客戶買入價
5.2612
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,545.10
+0.25
(0.00%)
期指(夜)
高水9
26,554
-11
(-0.04%)
國企指數
9,472.35
+15.83
(+0.17%)
科技指數
6,294.42
+23.20
(+0.37%)
大市成交
3,768.12億
股票
3,518.36億
(93.372%)
窩輪
105.86億
(2.809%)
牛熊證
143.90億
(3.819%)
即時更新：19/09/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,413.31億
主板賣空
524.70億
(15.372%)
更新：19/09/2025 16:59
上証指數
成交：10,163.48億
3,820.09
-11.57
(-0.302%)
滬深300
4,501.92
+3.81
(+0.085%)
深証成指
13,070.86
-4.80
(-0.037%)
MSCI中國A50
2,565.90
+1.02
(+0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
116,190.3700
-883.1600
(-0.754%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1340
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1480
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5010
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2612
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：中國下半年經濟增長放緩幾成定局，惟港股很牛有力越28000點（普通話視頻．繁體字幕） #洪灝 #專訪
鑽石形狀也有少女心和Quiet Luxury的分別！為何Br...
Watch & Jewelry 尋寶人

鑽石形狀也有少女心和Quiet Luxury的分別！為何Br...
眼睛健康|眼退化年輕化？出現6大症狀要小心！拆解眼退化成因+...
好營養 樂本健．健康教室

眼睛健康|眼退化年輕化？出現6大症狀要小心！拆解眼退化成因+...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股09988 阿里巴巴－Ｗ00001 長和00388 香港交易所00981 中芯國際00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.25%
1個月
3.42%
3個月
3.43%
更新：19/09/2025 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
19/09/2025 19:54
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處