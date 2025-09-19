19/09/2025 10:27

花旗:離岸人民幣債券回購業務仍處於起步階段，觀察到客戶已經愈來愈活躍

《經濟通通訊社19日專訊》花旗集團日本、北亞、澳大利亞和南亞市場融資主管Ed Huntsman接受《彭博》訪問時稱，離岸人民幣債券回購業務仍處於起步階段，規模化發展尚需時日，觀察到客戶已經愈來愈活躍，下一步客戶期待中國市場能與全球抵押品市場實現進一步整合，並接入更多系統，比如歐洲清算銀行(Euroclear)等。



他指出，中國離岸融資市場的發展為花旗的全球客戶帶來了更多機遇，這些客戶包括保險公司、主權財富基金、銀行間市場、資產管理公司以及對沖基金，在亞洲其他地區，韓國市場的買方客戶活動明顯升溫，觀察到雙邊回購交易顯著增加；印尼市場同樣呈現業務成長趨勢，亦指若市場基礎設施能搭建起連接境內外系統的橋梁，將極大提升對客戶的吸引力。(bn)