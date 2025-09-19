19/09/2025 15:00

【美國議息】陳茂波：美國減息令息口環境趨向寬鬆，有利投資及營商

《經濟通通訊社19日專訊》財政司司長陳茂波在電台節目表示，本港今年經濟增長估算是2%至3%，上半年的經濟增長大概是3%，全年將維持在2%至3%，暫時不作調整。



美國聯儲局減息0.25厘，他表示，減息比較利好資產市場和營商環境，因比較高息的環境已維持長時間，外界在減息中可略為「唞唞氣」，更重要是相信美國會繼續有幾次減息，雖然香港減息速度和幅度趨勢相同，但並非亦步亦趨，因為即使美國加息，香港並無完全跟足，並認為今次減息可讓市場知道息口環境趨向比較寬鬆，對於外界部署投資及營商計劃，都是相對利好的因素。



對於施政報告提出將會推動機管局及金融機構在港拓展黃金倉儲，以三年超越2000噸為目標，建造區域黃金儲備樞紐，他指出，相關做法是第一步，政府已經物色地點，提到會在機場擴建設施，而考慮是要豐富香港作為國際金融中心的內涵，黃金是頗為重要的戰略物資，內地亦是全球用金最多的市場之一，香港進行這方面工作是「近水樓台」，認為可先行第一步，按部就班去做。(bn)