26,545.10
+0.25
(0.00%)
26,562
+17
(+0.06%)
高水17
9,472.35
+15.83
(+0.17%)
6,294.42
+23.20
(+0.37%)
3,768.12億
3,820.09
-11.57
(-0.302%)
4,501.92
+3.81
(+0.085%)
13,070.86
-4.80
(-0.037%)
2,565.90
+1.02
(+0.04%)
117,090.3500
+16.8200
(0.014%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1435
歐元最佳客戶買入價
9.1676
英鎊最佳客戶買入價
10.5130
日圓最佳客戶買入價
5.2690
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
近視與飲食有關？中大揭奧米加3護兒童視力，營養師建議3類食物
好營養 欣欣食乜嘢

近視與飲食有關？中大揭奧米加3護兒童視力，營養師建議3類食物
實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處
世事政情 雷鳴天下

實力強弱大逆轉，京閱兵後美怎自處
易經看世界

【易經看世界】從艮卦看冷戰思維及中國閲兵：世局如何發展？

新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,652.1800
+12.0400
+0.331%
XAG 白銀現貨
42.1585
+0.4385
+1.051%
更新：19/09/2025 16:20
評論
即將公佈經濟數據
加拿大-零售銷售(月率)
即將公佈
19/09/2025 20:30
前值
1.50%
市場預測
-0.80%
瑞士-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
22/09/2025 15:00
前值
4.70%
市場預測
--
最新
