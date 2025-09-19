19/09/2025 15:35

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

宏利投資管理指出，2025年9月美聯儲降息25基點，預計2025年底前再降半厘，2026年或再降一次，利率中位數將降至3.4厘，可能推動外資流入亞洲新興市場。



事實要點：

▷ 2025年9月美聯儲降息25基點（符合市場預期）

▷ 2025年底前再降息半厘，2026年或再降一次（利率中位數3.4厘）

▷ 亞洲股票估值低於已發展市場（企業改革促外資流入）

▷ 全球資金持續流入亞洲（受AI及中國股票興趣恢復驅動）

▷ 宏利估算中性利率為3厘（低於聯儲局預測） More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》宏利投資管理環球首席經濟師Alex Grassino表示，聯邦公開市場委員會決定調低聯邦基金利率25個點子，行動並不令人意外。事實上，自聯儲局主席鮑威爾在8月底於環球央行年會發表演說後，市場基本上已預計9月會減息。經過今次減息後，市場焦點轉向聯儲局下一步的行動及其時間表。他提及，在聯儲局預測經濟增長略為改善、通脹壓力稍為增強，以及失業率略為下降的環境下，投資者宜作好準備，局方或將於未來數月進一步調低利率。根據最新的「點陣圖」顯示，聯儲局在2025年底前將再減息半厘，並可能於2026年減多一次，明年底聯邦基金利率中位數料進一步降至3.4厘。這利率路徑與該行對鮑威爾任期（至明年5月底）內的預期一致。有別於聯儲局的最新預測，該行預期下一任主席將持續推動利率回歸中性水平，而該行對中性利率的估算為3厘。*邵宇婷:投資者對中國股票恢復興趣*宏利投資管理高級環球宏觀策略師邵宇婷表示，備受關注的聯儲局9月議息會議，一如市場預期減息，該行相信可為新興市場帶來正面影響，並指過去幾個月，全球資金持續流入亞洲，受惠於人工智能(AI)和資訊科技主題熱潮，以及投資者對中國股票恢復興趣。即使亞洲股票最近表現強勁，令估值優勢有所減弱，但與許多已發展市場相比，亞股仍然被低估。除了亞洲經濟增長相對穩健、風險溫和和寬鬆貨幣政策背景外，主要市場（包括中國內地、南韓、日本和新加坡）企業透過推動改革，加強公司治理、提高盈利能力和回報，也可望會吸引更多外資流入。(bn)