26,545.10
+0.25
(0.00%)
26,565
+20
(+0.08%)
高水20
9,472.35
+15.83
(+0.17%)
6,294.42
+23.20
(+0.37%)
3,768.12億
3,820.09
-11.57
(-0.302%)
4,501.92
+3.81
(+0.085%)
13,070.86
-4.80
(-0.037%)
2,565.90
+1.02
(+0.04%)
117,090.3500
+16.8200
(0.014%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1435
歐元最佳客戶買入價
9.1676
英鎊最佳客戶買入價
10.5130
日圓最佳客戶買入價
5.2690
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.125%
恒生, 中銀, 滙豐
18/09/2025 18:45
5.375%
東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
18/09/2025 17:20
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商
08/05/2025 14:56
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
加拿大-零售銷售(月率)
即將公佈
19/09/2025 20:30
前值
1.50%
市場預測
-0.80%
瑞士-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
22/09/2025 15:00
前值
4.70%
市場預測
--
