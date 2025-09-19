19/09/2025 17:08

【新股上市】紫金黃金國際(02259)國際發售部分傳已獲足額認購

《經濟通通訊社19日專訊》據《路透》旗下IFR報道，由紫金礦業(02899)分拆的「紫金黃金國際」(02259)的國際發售部分已錄得足額認購。



該新股由今日至本月24日招股，計劃全球發售約3.49億股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價71.59元，最高集資額達約249.84億元，每手100股，入場費7231.19元。公司預期於本月29日掛牌，由摩根士丹利及中信証券任聯席保薦人。



紫金黃金國際引入29家基石投資者包括，新加坡主權財富基金GIC、Millennium Management LLC、高瓴、貝萊德、Schroders施羅德、富達基金、Baillie Gifford、中國太保投資者、泰康人壽等，將認購合共總金額約為16億美元，相當於認購的發售股份總數約1.74億股，相當於根據全球發售發售股份的49.9%及緊隨全球發售完成後已發行股份的6.6%。(jl)