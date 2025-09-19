19/09/2025 11:35
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息連升兩日報3.42厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.41607厘，升5.518基點，且連升兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.42673厘，升2.846基點。
隔夜息報3.24536厘，升18.536基點；一周拆息升9.334基點，報3.19941厘，兩周則升6.881基點，報3.44595厘。長息方面，六個月拆息升2.506基點，報3.41536厘，一年期則升0.429基點，報3.36161厘。
港元匯價今日在7.7793-7.7754之間上落，最新報7.7755。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.24536
|+18.536
|一周
|3.19941
|+9.334
|兩周
|3.44595
|+6.881
|一個月
|3.41607
|+5.518
|兩個月
|3.42083
|+2.702
|三個月
|3.42673
|+2.846
|六個月
|3.41536
|+2.506
|一年
|3.36161
|+0.429
資料來源：香港銀行公會