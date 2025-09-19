19/09/2025 11:35

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.24536 +18.536 一周 3.19941 +9.334 兩周 3.44595 +6.881 一個月 3.41607 +5.518 兩個月 3.42083 +2.702 三個月 3.42673 +2.846 六個月 3.41536 +2.506 一年 3.36161 +0.429

《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息報3.41607厘，升5.518基點，且連升兩日；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.42673厘，升2.846基點。隔夜息報3.24536厘，升18.536基點；一周拆息升9.334基點，報3.19941厘，兩周則升6.881基點，報3.44595厘。長息方面，六個月拆息升2.506基點，報3.41536厘，一年期則升0.429基點，報3.36161厘。港元匯價今日在7.7793-7.7754之間上落，最新報7.7755。資料來源：香港銀行公會