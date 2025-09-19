19/09/2025 14:30

美聯儲2025年9月19日宣布減息0.25%至4.00%-4.25%，為2024年12月後首次，點陣圖顯示年底前或再降兩次，鮑威爾指關稅推升核心通脹，青年及少數族裔失業率攀升。



▷ 減息0.25%至4.00%-4.25%（2024年12月後首次）

▷ 點陣圖預測年底前再降兩次25基點，2026及2027年各降一次

▷ 鮑威爾稱關稅推升核心PCE通脹，服務業通脹放緩抵消部分

《環富通基金頻道19日專訊》美國聯邦公開市場委員會(FOMC)結束議息會議，一如市場普遍預期，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至4.00%至4.25%。這是自2024年12月以來的首次減息，對此，First Eagle投資管理資深研究分析師Idanna Appio作出以下評論:FOMC決議下調聯邦基金利率25個基點，此舉雖在市場普遍預期之內，但最新公布的利率點陣圖卻出人意料，顯示更多官員預期年底前將再減息兩次，每次25個基點，並在2026年及2027年分別減息一次，政策利率料將逐步回歸中性水平。Idanna指，根據最新《經濟預測摘要》，決策官員的中位數預測顯示，他們普遍上調經濟增長與通脹預估，同時下調失業率預期。這些調整乍看與當前寬鬆政策走向相矛盾，實則反映當局在平衡通脹與失業上行風險間面臨艱難權衡。通脹方面，聯儲局主席鮑威爾指出，關稅措施已推升商品價格，並加劇核心PCE通脹壓力，惟服務業通脹放緩形成一定的抵消作用。他強調，關稅對通脹的衝擊應屬一次性影響，但同時警示，企業至今承擔了大部分關稅成本，最終很可能將這些成本轉嫁至消費者。就業市場方面，鮑威爾形容當前處於「微妙平衡」狀態，在移民政策調整與關稅因素影響下，勞動力供需雙雙呈現疲軟。儘管就業市場至今仍維持「低招聘、低解僱」格局，但若裁員潮持續擴大，風險恐將再度上升。青年與少數族裔失業率攀升，更凸顯勞動市場持續降溫。針對點陣圖呈現的政策分歧，鮑威爾坦言，在經濟面臨「非常規挑戰」之際，官員之間出現不同觀點實屬正常。正如他強調：「如今已不存在零風險的政策路徑，未來決策方向仍未明朗」。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。