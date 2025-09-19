19/09/2025 17:54

解讀 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 核心摘要：

日本央行於2025年9月19日維持利率不變（9名成員中2名支持加息），並計劃以審慎年度步伐縮減ETF及REIT持倉，因應第二季增長強勁、通脹降溫、美日汽車關稅15%及首相辭職引發的國內外不確定性。



事實要點：

▷ 日本央行維持利率不變，9名成員中2名投票支持加息

▷ 美日貿易協議將汽車關稅設為15%

▷ 計劃以審慎年度步伐縮減ETF及REIT持倉

▷ 第二季增長強勁，通脹自近期高位降溫

▷ 首相石破茂辭職致財政政策不確定性增加 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道19日專訊》貝萊德智庫中東及亞太區首席投資策略師龐文博(Ben Powell)評論日本銀行(BoJ)最新政策決定，重點如下：日本銀行今日決定維持利率不變，此為分歧決定，九名董事會成員中有兩名投票支持加息。日本銀行亦表示，將以審慎年度步伐開始縮減其交易所交易基金(ETF)及房地產投資信託(REIT)持倉--這與該行的觀點一致，即政策正常化將僅漸進進行。此決定發生在第二季度增長強勁、通脹從近期高位降溫、以及美日貿易協議將汽車關稅設為15%的背景下，但政治及全球不確定性主張保持耐心。近期通脹因食品及能源價格放緩而降溫，消費增長仍疲軟。然而，日本緊俏勞動市場正推動工資增長向中小企業擴散。這使日本銀行對過快正常化政策保持警惕，特別是美國關稅的全面影響尚未顯現，且首相石破茂辭職後財政政策不確定性增加。貝萊德智庫預計日本銀行將維持耐心，應對國內及全球不確定性。日本仍是該行青睞的股票市場。持續的股東友好改革提升盈利能力，支持該行對日本股票的戰術性超配。在戰略視野下，該行在長期投資組合中維持高於基準的日本股票配置，受更高通脹及工資推動企業盈利增長支持。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。