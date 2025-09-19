26,571.88
+27.03
(+0.10%)
26,585
+40
(+0.15%)
高水13
9,488.88
+32.36
(+0.34%)
6,307.52
+36.30
(+0.58%)
1,749.60億
3,830.65
-1.01
(-0.026%)
4,512.77
+14.66
(+0.326%)
13,117.47
+41.81
(+0.320%)
2,574.27
+9.39
(+0.37%)
116,934.3300
-139.2000
(-0.119%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0956
澳元最佳客戶買入價
5.1505
歐元最佳客戶買入價
9.1797
英鎊最佳客戶買入價
10.5494
日圓最佳客戶買入價
5.2678
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,571.88
+27.03
(+0.10%)
期指
高水13
26,585
+40
(+0.15%)
國企指數
9,488.88
+32.36
(+0.34%)
科技指數
6,307.52
+36.30
(+0.58%)
大市成交
1,749.60億
股票
1,538.23億
(87.919%)
窩輪
85.42億
(4.882%)
牛熊證
125.95億
(7.199%)
即時更新：19/09/2025 11:47
可賣空股票總成交
3,709.80億
主板賣空
504.36億
(13.595%)
更新：18/09/2025 16:59
上証指數
成交：6,524.00億
3,830.65
-1.01
(-0.026%)
滬深300
4,512.77
+14.66
(+0.326%)
深証成指
13,117.47
+41.81
(+0.320%)
MSCI中國A50
2,574.27
+9.39
(+0.37%)
比特幣
資料由Binance提供
116,934.3300
-139.2000
(-0.119%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0956
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1505
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1797
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5494
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2678
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

06
九月
香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗 香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗
大型盛事 節慶活動
香港海洋公園｜海洋公園哈囉喂全園祭︰六大驚嚇體驗
推介度：
06/09/2025 - 02/11/2025
20
九月
紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》9月20、21日再度回歸紅館　滿載回憶的旋律　熟悉的舞台　門票8月5日正式公開發售 紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Kong演唱會》9月20、21日再度回歸紅館　滿載回憶的旋律　熟悉的舞台　門票8月5日正式公開發售
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜《周興哲Odyssey World Tour2025 Returns–Hong Ko...
推介度：
20/09/2025 - 21/09/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00001 長和00700 騰訊控股00388 香港交易所00005 滙豐控股
股票
ETF
Highlight:
【夏日海鮮拼盤超抵食推介】用戶專享95折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0956
電匯客戶賣出
1.0890
更新：19/09/2025 11:45:42
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處